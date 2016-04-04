لجنة الانضباط تعاقب النصر والتعاون والوحدة

غرمت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي أندية النصر والتعاون والوحدة بـ10 آلاف ريال لكل منهم، وذلك بعد تأخرهم بالدخول إلى أرض ملعب المباراة التي جمعت الأول والثاني، ومباراة الأخير مع الفتح، في قرارات غير قابلة للاستئناف.

وقالت لجنة الانضباط في خبر صحافي نشرته على موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم: تأخر فريقا النصر والتعاون بالنزول إلى أرض الملعب لمدة 3 دقائق، مما أدى إلى تأخير بداية المباراة لـ30 ثانية، وبعد ثبوت مخالفتهما تقرر تغريمهما 10 الآف ريال لكل فريق.

وزاد الخبر: تأخر لاعبو فريق الوحدة بالنزول إلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، مما أدى إلى تأخر بدء شوط المباراة الأول لمدة 40 ثانية.