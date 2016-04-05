أهلي جدة يخسر مجدداً من العين ويقترب من الخروج

حقق العين الاماراتي فوزاً ثميناً على أهلي جدة 2-1 على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في جدة في في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وأصبح وضع الأهلي صعباً للغاية في التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي من ناساف كارشي الأوزبكي ومن العين الاماراتي ذهاباً وإياباً ليتذيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن ناساف الاوزبكي، وارتقى العين الى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، في حين عزز الجيش صدارته برصيد 10 نقاط.

وفضل السويسري جروس الزج بلاعبيه البدلاء في اللقاء باستثناء اربع لاعبين فقط يتقدمهم السوري عمر السومة.

وظهر العين بأفضلية خلال المباراة وبدأت خطورته مبكراً عن طريق لاعبه عمر عبدالرحمن عموري الذي سدد كرةً قوية تصدى لها الحارس ياسر المسيليم بصعوبة.

ونجح البرازيلي دوغلاس باقتتاح التسجيل بعد مرور 25 دقيقة بعدما حول عرضية زميله محمد أحمد برأسه في شباك الاهلي.

وكاد مواطنه باستوس أن يعزز تقدم العين حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس ياسر المسيليم بصعوبة.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الأهلي بعدما زج مدربه بالثنائي المصري محمد عبدالشافي واليوناني فيتفاتزيديس كبديلين لمنصور الحربي وفهد حمد.

وسنحت فرص خطيرة للسوري عمر السومة مهاجم الاهلي حينما حول عرضية زميله أمير كردي برأسه نحو مرمى العين إلا أنها وجدت الحارس خالد عيسى بصعوبة.

وكاد الكولمبي اسبريا مهاجم العين أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة متقنة من البرازيلي دوغلاس ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 79 نجح البرازيلي دوغلاس بتسجيل الهدف الثاني للعين بعدما أكمل تمريرة الكولمبي اسبريا بقدمه في شباك الحارس الأهلاوي ياسر المسيليم.

وفي الوقت بدل الضائع سجل مهاجم الأهلي صالح العمري هدف فريقه الوحيد بعد تلقيه تمريرة من اليوناني فيتفاتزيديس ووضع الكرة في الشباك.



