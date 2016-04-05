اتحاد جدة يحاول الخروج من أزمة البيان بـ"بيان"

كشفت لـ"العربية نت"، مصادر خاصة داخل معسكر نادي اتحاد جدة في جبل علي الإماراتية عن فحوى الاجتماع بين إدارة النادي ولاعبي الفريق المتهمين بالعصيان.

وبحسب المصادر ذاتها طلب اللاعبون من الإدارة حفظ كرامتهم ورد اعتبارهم أمام جماهير النادي بعد البيان الصادر عنها وفيه اتهامات بالعصيان والتمرد وخيانة الفريق قبيل مباراته المهمة أمام نظيره الأهلي السبت الماضي ضمن الدوري السعودي لكرة القدم، وأشارت المصادر إلى أن الإدارة أبدت تفهمها لمطالبات اللاعبين وأنها وافقت على إصدار بيان توضيحي لبيانها السابق تنفي فيه وجود محرضين داخل الفريق، وأن ما حدث مشكلة طارئة أساءت بقية الأطراف فهمها بالشكل الصحيح.



وكان إبراهيم البلوي رئيس النادي قد اجتمع بعدد من اللاعبين ممثلين لزملائهم الآخرين وسط جو من المصارحة والمكاشفة بين الجانبين وبحضور الروماني بيتوركا المدير الفني للفريق، ومدير إدارة الكرة الدكتور منصور اليامي، وأظهر الرئيس استجابة لأغلب مطالبات اللاعبين الذين هدد بعضهم بالظهور إعلاميا عبر قناة "العربية" لكشف ما سمّوه بـ"الحقائق المغيبة عن الجماهير".



وفي أعقاب ذلك ينتظر أن تصدر الإدارة الاتحادية بيانا رسميا تحاول فيه إمساك العصا من المنتصف لا ينفي تعجلها بإصدار البيان السابق الذي سمي في الأوساط الاتحادية بـ"بيان التخوين"، ويحفظ للاعبين مكانتهم ويعززها في أوساط المدرج.



ويعتقد متابعون أن إدارة إبراهيم البلوي وضعت نفسها في مأزق كبير بعد إصدار البيان السابق والبيان المنتظر، إذ كيف ستعالج الموضوع دون أن تنفي تهمها السابقة، وكيف ستبرئ ساحة اللاعبين بعد الاتهامات التي طالتهم بعد ليلة الديربي الماضية.

