اتحاد جدة يواجه نصر دبي في لقاء الفرصة الأخيرة

يسعى اتحاد جدة الجريح إلى إبقاء حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي حينما يحل ضيفا على النصر في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ويعيش الاتحاد بقيادة مدربه الروماني بيتوركا أوضاعا فنية سيئة بعد تضاؤل حظوظه بالمنافسة على لقب دوري جميل السعودي للمحترفين بخسارته الثقيلة أمام غريمه التقليدي الأهلي 4-2 السبت الماضي.

ولا يختلف وضع الاتحاد كثيرا في البطولة الآسيوية، إذ إن الفريق سيخرج مبكرا من البطولة في حال خسارته أمام النصر الإماراتي الذي نجح بالفوز ذهابا في جدة 2-1.

ويتذيل الاتحاد ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، في حين يتصدر نصر دبي الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن لوكوموتيف الأوزبكي، ويحتل سباهان الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وفي المقابل، يسعى النصر الإماراتي إلى مواصلة انتصاراته والاقتراب أكثر من التأهل إلى دور ثمن النهائي للمسابقة.

ونجح نصر دبي في تحقيق انتصاراين متتاليين أمام سباهان واتحاد جدة ليعوض خسارة أول مباراة له في دوري أبطال آسيا، ويتصدر ترتيب المجموعة.

ويعول الصربي ايفان يوفيتيتش، مدرب النصر، كثيرا على لاعبيه التشيلي خيمينيز والبرازيلي نيلمار الذي سجل هدفي الفوز على اتحاد جدة والبوركيني جوناثان بيتروبيا.