القريني يناقش الجبال عن خسائر الشباب المتتالية

اجتمع عبدالله القريني رئيس الشباب بفتحي الجبال مدرب الفريق لمناقشته عقب تلقي الفريق الهزيمة الثالثة على التوالي أمام القادسية مساء الأحد.

وقال المركز الإعلامي بنادي الشباب أن الرئيس ناقش المدرب عن أسباب الخسارة الأخيرة، وسبب هبوط مستويات اللاعبين في الفترة الأخيرة، قبل أن يطّلع على استعدادات الفريق تجهيزاً للمباراة الهامة أمام الهلال مساء السبت ضمن الجولة 22.

وبدأ الشباب بشكل جيد عندما استلم التونسي فتحي الجبال تدريب الفريق وحقق 5 انتصارات متتالية، قبل أن يسقط أمام أهلي جدة والتعاون وأخيراً القادسية.

