الهلال يبحث عن تعويض تعادله السابق أمام الجزيرة

يبحث الهلال السعودي عن انتصاره الثاني في دوري أبطال آسيا حينما يستضيف الجزيرة الإماراتي على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمسابقة.

وسيقرب الفوز فريق الهلال من التأهل إلى الدور ثمن النهائي، إذ إنه جمع 5 نقاط في المراحل الثلاث ليحتل المركز الثاني خلف تراكتور تبريز الإيراني المتصدر، ويتذيل الجزيرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وفرط الهلال في ثلاث نقاط ثمينة أمام الجزيرة الذي نجح مدافعه فارس جمعة في تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع في لقائهما الذي أقيم في أبوظبي.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الخليج 3-صفر السبت الماضي في دوري جميل السعودي للمحترفين، ليواصل تضييق الخناق على المتصدر أهلي جدة.

ومن المتوقع أن يعتمد اليوناني دونيس، مدرب الهلال، على المهاجم البرازيلي ايلتون ألميدا وحيدا في خط المقدمة، لاسيما في ظل غياب مواطنه كارلوس ادواردو المبتعد بسبب الإصابة.

وفي المقابل، يأمل الجزيرة في إبقاء حظوظه قائمة في التأهل كون الخسارة ستخرج الفريق رسميا من الدور الأول، في حين أن الفوز سيرفع رصيده إلى 4 نقاط.

وقدم الجزيرة أداء باهتا هذا الموسم بقيادة مدربه الهولندي تين كات، إذ يحتل فريق العاصمة المركز السابع في دوري الخليج العربي بعد تلقيه 9 خسائر حتى الآن.