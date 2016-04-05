بيان اتحادي: اتهام اللاعبين بالتخاذل مستغرب

أبدى إبراهيم البلوي، رئيس اتحاد جدة، استغرابه من الاتهامات التي تم توجيهها إلى اللاعبين، عقب إصدار إدارته البيان الذي تبع هزيمة الفريق من الأهلي، مساء السبت، مؤكداً في بيان صحافي أن اللاعبين اعتذروا عن تقصيرهم ووعدوا بفتح صفحة جديدة.

وقال اتحاد جدة في بيانه: اجتمع رئيس النادي إبراهيم البلوي بلاعبي الفريق وبحضور المدرب بيتوركا ومدير الفريق منصور اليامي، واتسم الاجتماع بالصراحة والشفافية، واعتذر اللاعبون عن أي تقصير ووعدوا بتقديم كل ما بوسعهم لتحقيق النتائج الإيجابية التي تنشدها جماهير الاتحاد الوفية.

وزاد البيان الأصفر: أبدى رئيس النادي استغرابه مما تم تداوله إعلاميا وفي مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات غير صحيحة لعدد من اللاعبين بالتحريض أو العمل لغير مصلحة الفريق، مؤكداً ثقته التامة في جميع اللاعبين وحرصهم على مصلحة ناديهم ورفعته.

وكان اتحاد جدة قد أصدر بياناً في ساعة متأخرة من يوم السبت أكد فيه تخلف عدد من لاعبيه عن الانضمام إلى المعسكر الذي سبق مواجهة الأهلي والتي انتهت 4-2 للأخير.