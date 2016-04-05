رباعية مذلة تسقط النصر في الدوحة

حقق لخويا القطري أول ثلاث نقاط له في دوري أبطال آسيا بعدما اكتسح ضيفه النصر السعودي 4-صفر في المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة الثاني للمسابقة.

ورفع لخويا رصيده الى 5 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن النصر الثالث، في حين يتصدر فريق ذوب آهن الايراني الترتيب برصيد 8 نقاط بعد فوزه على بونيودكور الأوزبكي منذيل الترتيب برصيد نقطتين.

وشهدت المباراة أفضلية مطلقة للخويا الذي سيطر على مجريات اللقاء منذ بدايته وتسابق لاعبوه على إهدار الفرص المحققة في الشوط الأول.

وسنحت أولى الفرص لأصحاب الأرض بعد مرور 5 دقائق عن طريق مهاجمه الكونغولي ديوكو الذي تلقى تمريرة من زميله اسماعيل محمد ليسدد الكرة فوق العارضة.

وسنحت فرصة أخرى لديوكو عند الدقيقة 10 بعدما تلقى كرة على قوس منطقة الحزاء وسددها قوية أبعدها الحارس عبدالله العنزي بصعوبة.

وواصل لخويا هجومه وأهدر لاعبه الكوري نام تاي هي هدفاً محققاً بعدما تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله ديوكو وسدد الكرة أصابت القائم.

وفي ظل هجمات لخويا كاد لاعب النصر إبراهيم غالب هدفاً محققاً بعدما تلقى تمريرة أمام المرمى من المدافع البحريني محمد حسين ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وواصل لخويا خطورته وكاد مهاجمه ديوكو من تسجيل هدف السبق بعدما ارتقى لعرضية الكوري نام تاي هي وحول الكرة برأسه أصابت العارضة.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع الاسباني كانيدا مدرب النصر بمهاجمه المالي ماديبو مايغا بديلاً للمهاجم محمد السهلاوي.

وبعد مرور 5 دقائق ترجم الكوري نام تاي هي تفوق لخويا بتسجيله الهدف الأول بعدما تصدى لخطأ ووضع الكرة من خلف الحارس عبدالله العنزي.

وواصل لخويا أفضليته ونجح مهاجمه الكونغولي ديوكو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 71 بعد تلقيه لتمريرة من زميله اسماعيل محمد ليضع الكرة في شباك النصر.

وعند الدقيقة 84 ازدادت مشاكل النصر بعد تلقي لاعبه إبراهيم غالب البطاقة الحمراء لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وعند الدقيقة 86 سجل المدافع الاسباني تشيكو فلوريس الهدف الثالث للخويا بعدما حول تمريرة زميله محمد تريسور بقدمه في شباك الحارس عبدالله العنزي.

وبعد الهدف الثالث بدقيقة اختتم مهاجم لخويا محمد مونتاري أهداف فريقه بتسجيل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة ذكية من التونسي يوسف المساكني ليضع الكرة في شباك النصر.

‏