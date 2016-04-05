"الآسيوي" يقر ملاعب مباريات أندية السعودية وإيران

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أماكن إقامة مباريات الأندية السعودية ونظيرتها الإيرانية التي ستقام في وقت لاحق من الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل، حيث ستلعب الأندية السعودية في قطر والإمارات، فيما اختار الإيرانيون مسقط لتكون مقراً للمباريات التي تستضيها أنديتهم.

وقال الاتحاد الآسيوي في خبر نشره على موقعه الرسمي: لم تتحسن العلاقات بين البلدين حتى يوم 15 من الشهر الماضي، وهو الموعد المحدد لتقرير نقل المباريات إلى أراض محايدة أو لعبها في ملاعب الفرق، وبعد الاطلاع على التقارير المرفوعة من الاتحادين، قرر الاتحاد الآسيوي لعب الأندية السعودية في قطر والإمارات، فيما يلعب الإيرانيون في العاصمة العمانية مسقط.

وسيلعب الهلال أمام تراكتور تبريز يوم 19 أبريل على ملعب ثاني بن جاسم في الدوحة، وبعد يوم يتواجه اتحاد جدة وساباهان على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، في نفس موعد مباراة ذوب آهن والنصر التي ستلعب على ملعب السلطان قابوس.

وفي الثالث والرابع من مايو، تلعب مباراتا تراكتور والهلال واتحاد جدة وساباهان في ملعب السلطان قابوس، ويتواجه النصر مع ذوب آهن على استاد راشد.