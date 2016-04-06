الاتحاد يرفع عرض فهد المولد.. والأهلي يجدد رغبته

رفعت إدارة اتحاد جدة قيمة العرض الذي قدمته سابقاً لتجديد عقد فهد المولد إلى 4.5 مليون ريال سنوياً، بعد تدخل أحد أعضاء الشرف رغبة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، فيما أعاد الأهلاويون اتصالاتهم مع ممثل اللاعب فور نهاية مباراة الديربي مساء السبت للتأكيد على جدية العرض الذي قدموه الأسبوع الماضي.

وكشفت مصادر "العربية.نت" أن شرفياً اتحادياً تواصل مع عصام العبدلي، وكيل أعمال المولد، ينقل له رغبة الاتحاديين بإبقاء المهاجم الدولي في صفوف الفريق وتلبية مطالبه المالية، ما دفع الوكيل إلى منح إدارة إبراهيم البلوي مهلة 3 أيام بعد نهاية مباراة الاتحاد والأهلي (انتهت المهلة يوم الثلاثاء 5 أبريل) لتحسين عرضها، وزادت إدارة الاتحاد بعد ذلك الاتصال مبلغ 500 ألف ريال على ما قدمته سابقاً، وتحديداً بعد دخول اللاعب الأشهر الستة الأخيرة من عقده، ليكون مجموع قيمة رواتب المولد السنوية 18 مليون ريال يتقاضاها خلال 4 مواسم.

وفي الناحية الأخرى، أعاد المفاوض الأهلاوي اتصالاته مع ممثل اللاعب مطلع الأسبوع الجاري للتأكيد على جدية العرض المقدم من قبل ناديه والبالغ 6 ملايين ريال سنوياً في اجتماع ضم الطرفين أواسط الأسبوع الماضي لبحث انتقال فهد المولد إلى الغريم التقليدي، وحينها اشترط مفاوض الأهلي تأكيد رغبة المولد بتمثيل الأهلي، وهو ما أبلغه اللاعب لوكيله في ظل عدم وجود أي بوادر اتفاق مع ناديه الحالي.

ومنذ دخول فهد المولد الفترة الحرة من عقده مع اتحاد جدة، وعلاقته مع ناديه تشهد نوعاً من التوتر بدأت منذ رفض اللاعب العرض المقدم من إدارة إبراهيم البلوي لتجديد عقده بقيمة 2.4 مليون ريال سنوياً، وبعد شد وجذب وصل الاتحاديون إلى مبلغ 4 ملايين ريال سنوياً، بينما يشترط اللاعب رقماً أكبر، وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلنت إدارة الاتحاد عن تغيب لاعبها 3 أيام متتالية عن التدريبات، وهذا القرار دفع المولد إلى مخاطبة الجماهير عبر حسابه الشخصي على انستغرام ليكتب: اعتذاري للرقم الصعب على كل شيء بس الأصعب اللي انتو ما تعرفوه والأيام الجاية حتعرفوا الحقيقة (والله يكتب اللي فيه خير) (وعلى نياتكم ترزقون).