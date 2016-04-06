السهلاوي يغيب عن النصر أسبوعين بسبب الإصابة

زادت متاعب النصر بعدما تأكد غياب محمد السهلاوي عن المباريات لمدة أسبوعين بسبب تمزق في عضلة فخذه الخلفية ، وأصبح تواجده في مباراة النصر أمام ذوب آهن الإيراني يوم 20 من الشهر الجاري محل شك.

وقال المركز الإعلامي بنادي النصر ان الفحوصات الطبية التي أجريت للسهلاوي كشفت عن وجود تمزق في العضلة الخلفية للفخذ، وحاجته للعلاج والراحة لمدة أسبوعين، فيما سيخضع يحيى الشهري لراحة يومين بسبب تعرضه إلى كدمة في مباراة النصر ولخويا ضمن دوري أبطال آسيا والتي خسرها الأول برباعية.

وعلى صعيد آخر، بدأ ماركينيوس غابرييل لاعب الوسط برنامجه اللياقي للعودة إلى الملاعب بعدما غاب عن مواجهتي التعاون ولخويا، بينما استعان كانيدا بخدمات رائد البشر وعبدالله السليم وعبدالعزيز العنزي من درجة الشباب استعداداً لمواجهة الفتح مساء السبت.

