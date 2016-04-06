الهلال يشارك في بطولة ودية بجوار الريال ودورتموند

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة حمدان بن محمد الدولية لكرة القدم تحت 17 سنة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، النقاب عن تفاصيل النسخة السادسة من البطولة التي تجرى مبارياتها خلال الفترة من 8 لغاية 17 أبريل 2016، على ملاعب دبي.

وأعلنت اللجنة خلال مراسم القرعة التي جرت أمس، مشاركة ثمانية فرق في البطولة، يتقدمها ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني وانترناسيونالي البرازيلي والهلال السعودي، إضافة إلى أربعة فرق من دبي وهي: النصر والأهلي والوصل وحتا.

وأوقعت القرعة التي تم بموجبها تقسيم الفرق إلى مجموعتين، دورتموند والهلال السعودي وحتا والوصل في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: ريال مدريد، انترناسيونالي والنصر والأهلي. وتفتتح البطولة في اليوم الأول بمواجهتين، حيث يلتقي في المباراة الأولى دورتموند والوصل، وفي الثانية الهلال السعودي وحتا.

وعقدت اللجنة المنظمة عقب نهاية مراسم القرعة، اجتماعاً فنياً بحضور ممثلي الأندية الإماراتية تم خلاله شرح لوائح البطولة ونظامها، حيث تلعب المباريات بنظام الدوري من دورة واحدة بعد تقسيم الفرق إلى مجموعتين، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لنصف النهائي الذي يلعب بنظام خروج المغلوب، ليتنافس الفائزان على لقب البطولة ويلعب الخاسران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

من جانبه، أوضح علي عمر، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، أن البطولة تدخل نسختها السادسة وهي تحقق في كل عام نجاحاً أفضل من سابقه، مشيراً إلى أن البطولة حصلت على ثلاث نجمات في تصنيف الفعاليات الذي طبقه مجلس دبي الرياضي لأول مرة، واعداً بتحقيق تصنيف أفضل في النسخة الجديدة.

وأضاف قائلاً: "تعتبر بطولة حمدان بن محمد الدولية لكرة القدم واحدة من أهم البطولات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وتستهدف قطاع الناشئين والشباب، ونسعى من خلالها إلى تأهيل لاعبي المراحل السنية ووضعهم على الطريق الصحيح، وذلك بإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرة المطلوبة التي تؤهلهم للدخول إلى عالم الاحتراف، وتقديم خدماتهم للأندية والمنتخبات الوطنية مستقبلاً".