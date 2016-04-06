الهلال يهزم الجزيرة الإماراتي ويقترب من الدور الثاني

استعاد الهلال نغمة الانتصارات بدوري أبطال آسيا بعد فوزه على ضيفه الجزيرة 1-صفر على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمسابقة ليقترب من التأهل الى الدور ثمن النهائي.



ووضحت أفضلية الهلال مبكراً بعدما استحوذ لاعبوه على الكرة خاصة في وسط الملعب ولاحت أولى الفرص الزرقاء بعد مرور خمس دقائق لمدافعه ياسر الشهراني الذي تلقى تمريرة بالخطأ من مدافع الجزيرة مسلم فايز ليسدد الكرة قوية وجدت الحارس علي خصيف الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 12 أهدر لاعب الهلال سالم الدوسري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من البرازيلي ايلتون ألميدا ليراوغ الحارس ويسدد الكرة ضعيفة لتصل الى المدافع فارس جمعة الذي أبعدها عن مناطق الخطر.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة ثمينة عند الدقيقة 18 حينما توغل لاعبه عبدالعزيز الدوسري داخل منطقة الجزاء وحول الكرة متقنة للمهاجم يوسف السالم الذي فشل في وضعها في الشباك.

وعند الدقيقة 36 نجح الهلال بتسجيل هدف السبق حينما حول لاعبه عبدالعزيز الدوسري كرةً عرضية مميزة فشل الترينيدادي كينون جونس في ابعادها لتصل الى المهاجم البرازيلي ايلتون ألميدا الذي حولها برأسه في الشباك.

وفي الشوط الثاني انخفض أداء الهلال وبدأ الجزيرة بشن هجماته على مرمى أصحاب الأرض الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة.

وسنحت فرصة للهلال في ظل اندفاع لاعبي الجزيرة للاعبه عبدالعزيز الدوسري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء وصلت الى أحضان الحارس علي خصيف.

وكاد الدوسري أن يباغت الضيوف مرةً أخرى حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى الحارس علي خصيف بصعوبة.

وعند الدقيقة 68 أهدر مهاجم الجزيرة البديل أحمد الهاشمي هدفاً محققاً بعد تلقيه كرة عرضية مميزة من زميله أحمد الغيلاني أمام المرمى إلا أنه حول الكرة برأسه ذهبت فوق العارضة.

وعند الدقيقة 80 رفض لاعب الهلال سالم الدوسري تعزيز تقدم فريقه بعد اهداره هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من البرازيلي ايلتون إلا أن سدد الكرة قوية ذهبت بعيداً عن المرمى.

وعند الدقيقة 88 كاد مهاجم الجزيرة البديل أحمد الهاشمي من تكرار نتيجة الذهاب بعد حصوله على كرة داخل منطقة الجزاء الهلالية وسدد الكرة قوية اصطدمت بالشباك الجانبية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال الى 8 نقاط في المركز الثاني وخلف تراكتور تبريز الايراني المتصدر بنقطة، وفقد الجزيرة فرصة التأهل الى الدور ثمن النهائي إذ يتذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة.