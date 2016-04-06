الوحدة يواجه الرائد في صراع الهروب من الهبوط

سيكون ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يوم الخميس مسرحاً لمواجهة ملتهبة في صراع الهروب من شبح الهبوط بين الوحدة وضيفه الرائد في افتتاح المرحلة 22 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويبحث الفريقان عن النقاط الثلاث التي ستكفل لاحداهما الابتعاد عن صراع الهبوط، في حين أن التعادل سيدخلهما في دوامة الحسابات إذ أن الوحدة يحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الرائد صاحب المركز 11 بفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز قبل الأخير.

ويسعى الوحدة إلى العودة الى سكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة السابقة بخسارته من أمام مضيفه الفتح 3-1 بعدما نجح بتحقيق فوزين متتاليين أمام هجر والاتحاد وتعادله أمام النصر 1-1 في الرياض.

وستكون الثلاث نقاط مريحة للجزائري خير الدين مضوي مدرب الفريق لاسيما وأنه سيبتعد قليلاً عن صراع الهبوط إذ سيتسع الفارق بينه وبين القادسية صاحب المركز الأخير الى 6 نقاط.

وفي المقابل يبحث الرائد عن مواصلة صحوته والمضي قدما نحو مناطق الدفء البعيدة عن صراع الهبوط قبل النهاية بأربع مراحل.

ونجح الرائد بتحقيق ست نقاط ثمينة في المرحلتين السابقتين بفوزه على هجر 2-1 واكتساحه الفيصلي بخماسية نظيفة وهو الفوز الذي أعاد الثقة للاعبيه.

ويتفوق الرائد بمواجهاته المباشرة أمام الوحدة بعد أن فاز في 6 لقاءات كان آخرها انتصاره الدور الأول 1-صفر، مقابل خسارتين وثلاث تعادلات.

وفشل الوحدة في تحقيق الانتصار في آخر 8 مباريات بينهما إذ حقق الفوز في أول مباراة بينهما في عام 2008 بنتيجة 3-1 والفوز الثاني عام 2009 بنتيجة 4-1، في حين كانت أكبر نتيجة بينهما 6-3 لصالح الرائد عام 2009.