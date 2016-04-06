تعادل سلبي يقلص حظوظ اتحاد جدة بالتأهل

دخل اتحاد جدة في تعقيدات حسابات التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا، بعدما تعادل سلبياً مع مضيفه النصر الإماراتي الأربعاء في دبي ليبقى في المركز الثالث بين فرق المجموعة الأولى.

وأصبح للاتحاد 3 نقاط جمعها من ثلاثة تعادلات أمام لوكومتيف مرتين والنصر الإماراتي، بينما يحتاج الفريق السعودي إلى تحقيق الفوز في مباراتيه أمام ساباهان في الدوحة ومسقط لضمان التأهل، على أمل تعثر لوكومتيف طشقند المتصدر في مباراتيه أمام النصر الإماراتي.

وكان النصر يتطلع للفوز لضمان تأهله الى الدور الثاني للمرة الاولى في تاريخه، لكن تعادله اليوم اخر ذلك الى الجولتين الاخيرتين.



واستفاد لوكوموتيف الاوزبكستاني من فوزه على فولاذ سيباهان الايراني 1-صفر في طشقند ليصعد الى صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الاول سابقا.



وتقدم الاتحاد بطل إلى المركز الثالث بفارق الاهداف عن سيباهان الذي اصبح اخيرا.



ولم تشهد مباراة النصر والاتحاد الشيىء الكثير وكانت اخطر الفرص محاولة عوض خريص من انفراد لكنه سدد الكرة الى جانب قائم حارس مرمى اصحاب الأرض احمد شامبيه (12)، ثم تسديدة محترف الاتحاد الفنزويلي جيلمين ريفاس الذي سدد بعيدا رغم سهولة مهمته (69).



واكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد احمد عسيري (89)، لكن النتيجة لم تتغير وانتهت بالتعادل السلبي.



وكان لوكوموتيف تصدر بفوزه على فولاذ سيباهان بهدف تيمور خوجا عبدوخاليقوف في الدقيقة 55.