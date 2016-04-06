لجنة الانضباط تغرم نجران بسبب التأخير

غرمت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي، نادي نجران بغرامة قدرها 15 ألف ريال، بعد تأخر نزول الفريق إلى ملعب المباراة التي جمعته بمضيفه هجر في الجولة الماضية من دوري جميل للمحترفين، للمرة الثانية خلال الموسم الجاري.

وقالت اللجنة في بيان نشره موقع اتحاد القدم السعودي: تأخر نزول فريق نجران في الشوط الثاني لمدة دقيقتين في المباراة التي جمعته بفريق هجر على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، وذلك للمرة الثانية خلال الموسم الرياضي الجاري، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، وفقاً للمادة الثامنة والخمسون من لائحة الانضباط، في قرار قابل للاستئناف.

وتأخر نجران للمرة الأولى هذا الموسم بالنزول إلى أرض المباراة التي جمعته بمضيفه أهلي جدة الشهر الماضي لمدة 4 دقائق، وتم تغريم إدارته حينها بدفع 10 آلاف ريال.

