الأخضر يحافظ على تصنيفه.. ويحل في المستوى الثالث

حافظ المنتخب السعودي على المركز الستين في تصنيف فيفا الشهري، ليحل خامساً بين المنتخبات الآسيوية خلف إيران وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، ليحل في المستوى الثالث في قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم القادمة في روسيا 2018 إلى جانب منتخب أوزباكستان.

وبقي منتخب إيران في المركز 42 في المستوى الأول إلى جانب المنتخب الأسترالي الذي قفز17 مركزاً ليصبح ترتيبه الخمسين، وصعدت كوريا الجنوبية إلى المركز 56، وتراجعت اليابان إلى المركز 57 وكلاهما في المستوى الثاني.

وحل المنتخب الإماراتي في المركز 68، أما الصين فتقدمت 15 مركزاً لتحل في المرتبة 81 في المستوى الرابع.

وجاء المنتخب القطري صاحب المركز 83 في المستوى الخامس إلى جانب العراق الذي احتل المركز 105، وفي المستوى السادس حل منتخبا سوريا (110) وتايلاند (119).

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، بينما يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي لمواجهة ممثل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى.