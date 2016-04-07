ثلاثية الحزم تقرب الاتفاق من "جميل"

أعتلى الاتفاق مؤقتا صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى، بعدما استطاع تجاوز ضيفه الحزم بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وجاءت الأهداف الاتفاقية من إمضاء اللاعب هزاع الهزاع "هدفين"، والذي ذاته أضاع ركلة جزاء، إضافة إلى زميله حسن الحبيب.

ويسعى التونسي جميل قاسم، المدير الفني، والذي سبق له أن قاد الأنصار والعروبة وأخيرا القادسية إلى دوري الأضواء باعادة الفريق الشرقي إلى مكانه بين الكبار.

ويمتلك الاتفاق في رصيده النقطي 48 نقطة وعلى بعد نقطتين عن أقرب منافسيه الباطن صاحب المركز الثاني، وثلاثة نقاط عن المجزل الذي يحتل المرتبة الثالثة.