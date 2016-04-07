التعاون أمام هجر الجريح بحثاً عن الثالث

‏‫يسعى التعاون إلى استعادة توازنه والعودة إلى سكة الانتصارات، حينما يستضيف هجر الجريح، في حين يبحث فريقا القادسية ونجران عن الابتعاد على شبح الهبوط حينما يلتقيان بالدمام، في المرحلة 22 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم سيكون التعاون مرشحا لتجاوز هجر الذي بات على بعد خطوة من العودة إلى دوري الدرجة الأولى، وتعويض خسارته أمام النصر في المرحلة الماضية.

ويبحث التعاون عن التقدم إلى المركز الثالث مؤقتا واستغلال تراجع الاتحاد الذي سيستضيف الخليج يوم السبت.

ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد الثالث وبفارق 10 نقاط عن الأهلي المتصدر.

وفي المقابل يأمل هجر بالتمسك بأمل البقاء الضعيف، إذ إن الخسارة تعني عودة الفريق مرة أخرى إلى دوري الدرجة الأولى بعد موسمين قضاهما في دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويتذيل هجر الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق 8 نقاط عن القادسية صاحب المركز قبل الأخير، و10 نقاط عن نجران والرائد أصحاب المراكز 11 و12.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام سيكون الفوز هدفا لفريقي القادسية ونجران حينما يلتقيان بحثا عن الهروب من شبح الهبوط.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حققا فوزين ثمينين في المرحلة السابقة، إذ انتصر القادسية على مضيفه الشباب 2-صفر، ونجران على هجر 2-1.

ويفصل الفريقين نقطتان فقط، إذ يحتل القادسية المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة ويحتل نجران المركز 12 برصيد 19 نقطة.