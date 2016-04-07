جلال قادري: الخليج تجاوز آثار هزيمة الهلال

أكد التونسي جلال قادري مدرب الخليج صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام اتحاد جدة بالدوري السعودي للمحترفين، موضحاً إدراكه لمعاناة الاتحاد بعد خسارته أمام الأهلي وتعادله سلبياً أمام نصر دبي.

وقال قادري ،في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل مباراته أمام الاتحاد بجدة السبت بالمرحلة الثانية والعشرين من الدوري : لا شك بأنها مباراة مهمة وصعبة في الوقت ذاته بين فريقين يتباين طموحهما حيث يسعى فريقي لاستعادة نغمة الانتصارات وتحسين مركزه في جدول المسابقة حيث لا يزال في المركز السابع برصيد 29 نقطة ويطمح الاتحاد إلى المحافظة على المركز الثالث في الدوري.

وأضاف : "عملنا هذا الأسبوع بشكل مكثف على العامل الذهني لتجاوز خسارة الهلال الماضية وطيها بكل ما فيها والتأكيد على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على إنهاء الدوري بصورة مثالية".

وأبدى مدرب الخليج ارتياحه بعودة الرباعي الموقوف باهبري والجدعاني والريشاني وهزازي لصفوف الخليج بعدما افتقدهم في لقاء الهلال.