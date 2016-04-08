أهلي جدة والهلال أمام مهمتين صعبتين

ستكون مهمة فريقي الأهلي والهلال صعبة للغاية في مواصلتهما سباق الصدارة، حينما يواجهان الفيصلي والشباب في ختام المرحلة 22 من دوري جميل السعودي للمحترفين، في حين يبحث النصر عن تحقيق فوزه الثاني على التوالي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح ويبحث الاتحاد عن تضميد جراحه بمواجهة الخليج.

وعلى استاد الملك سلمان بالمجمعة يسعى الأهلي إلى تجاوز عقبة الفيصلي ومواصلة بقائه متربعاً على صدارة الدوري حينما يحل ضيفاً ثقيلاً عليه.

وتلقى الأهلي الثلاثاء الماضي خسارته الثالثة على التوالي في دوري أبطال آسيا بعد أن وضع مدربهم السويسري جروس بطولة الدوري هدفاً رئيسياً لفريقه بإشراكه عدداً من اللاعبين البدلاء أمام العين الاماراتي.

وسيدخل الأهلي اللقاء بنشوة فوزه الكبير في ديربي جدة أمام غريمه التقليدي الاتحاد 4-2 السبت الماضي.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن وصيفه الهلال، في حين يحتل الفيصلي المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

ويسعى الفيصلي الى استعادة توازنه عقب الخسارتين المتتاليتين اللتين تلقاهما الفريق في المرحلتين السابقتين أمام الفتح 2-1 وأمام الرائد 5-صفر في المرحلة السابقة.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يبحث الهلال عن إبقاء فارق النقطة بينه وبين الأهلي أو خطف الصدارة في حال تعثره حينما يواجه الشباب المثقل بجراحه.

ويعيش الهلال أوضاعاً فنية عالية في مبارياته الأخيرة بعد أن نجح الفريق في تحقيق فوز كبيرعلى مضيفه الخليج 3-صفر المرحلة السابقة وانتصاره الثمين على ضيفه الجزيرة الاماراتي 1-صفر في دوري أبطال آسيا الأربعاء الماضي.

وتنفس اليوناني دونيس الصعداء بعد تأكد مشاركة لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو المبتعد لأكثر من شهر عن الفريق بسبب الاصابة ومع عودة جناحه السريع نواف العابد بعد مشاركته في الدقائق الأخيرة لمباراة الجزيرة الاماراتي.

وفي المقابل يسعى الشباب الى العودة لسكة الانتصارات وتحقيق فوز معنوي أمام جاره الهلال ليبقي آماله في الحصول على المركز الرابع المؤهل آسيوياً.

وقدم الشباب مستوى كبيراً بعد تولي التونسي فتحي الجبال زمام الامور الفنية في يناير الماضي وبعد التعاقد مع المهاجم الجزائري محمد بن يطو ليحقق الفريق خمسة انتصارات متتالية في الدور الثاني إلا أنه تراجع وتلقى ثلاث خسائر في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام الأهلي 3-صفر والتعاون 4-صفر والقادسية 2-صفر ليبقى في المركز الخامس برصيد 33.

ويعول التونسي فتحي الجبال كثيراً على حارس المتألق محمد العويس والذي يتوقع أن يعود الى التشكيلة الاساسية بعد غيابه في الثلاث مباريات الأخيرة بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة الأهلي.

وعلى استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة يسعى الاتحاد المتعثر الى تضميد جراحه واستعادة توازنه حينما يستضيف الخليج.

ويعيش الاتحاد أوضاعاً فنية صعبة مع مدربه الروماني بيتوركا بعد تراجع أداء الفريق في مبارياته السابقة والتي كان آخرها تلقيه خسارة كبيرة أمام غريمه التقليدي الأهلي 4-2 ليبتعد عن المنافسة على لقب الدوري بعد أن تقلص الفارق وبينه وبين جاره الى 8 نقاط قبل نهاية المسابقة بخمس مراحل.

وفشل الاتحاد في تحقيق الفوز في آخر سبع مباريات له إذ تعادل مع الفتح وخسر أمام الوحدة والأهلي في الدوري وفي دوري أبطال آسيا تعادل ثلاث مباريات أمام لوكوموتيف الأوزبكي "مرتين" وأمام النصر الاماراتي الذي خسر منه ذهاباً في جدة.

وعلى طرف الآخر يأمل الخليج في استغلال تعثر الاتحاد والعودة الى سكة الانتصارات ومواصلة المنافسة على المركز الخامس الذي يفصل بينهما 4 نقاط فقط.

ويحتل الخليج المركز السابع برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن الفتح السادس وأربع نقاط عن الشباب الخامس.

وعلى استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى النصر الى تحقيق فوزه الثاني على التوالي لأول مرة في دوري جميل السعودي للمحترفين هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على الفتح.

ونجح النصر في استعادة توازنه المرحلة السابقة بعد أن حقق فوزاً ثميناً على التعاون 3-2 إلا أنه عاد وخسر بنتيجة كبيرة الثلاثاء الماضي أمام لخويا القطري 4-صفر في دوري أبطال آسيا.

ويأمل النصر في تحقيق ثلاث نقاط ستجعله يتقدم الى المركز السادس برصيد 31 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة أمام خصمه الفتح.

وفي المقابل يبحث الفتح عن مواصلة انتصاراته والمنافسة على المركز الخامس الذي بات الفريق على بعد نقطتين منه إذ يحتل المركز السادس برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن الشباب الخامس.