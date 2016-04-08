الوحدة يقلب الطاولة على الرائد ويبتعد عن صراع الهبوط

استعاد الوحدة توازنه بعد تحقيقه لفوز ثمين على ضيفه الرائد 3-1 على استاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في افتتاح المرحلة 22 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وتقدم الضيوف أولاً عن طريق الغيني اسماعيل بانجورا عند الدقيقة 18، ونجح الوحدة بقلب النتيجة في الشوط الأول عن طريق لاعبه علي عواجي 26 و43، قبل أن يسجل الكاميروني ارنست نفور الهدف الثالث عند الدقيقة 60.

وبدأت المباراة بأفضلية للرائد الذي نجح بتسجيل هدف السبق بعد مرور 19 دقيقة بعدما ارتكب حارس الوحدة محمد شريفي خطأً فادحاً حينما حاول ابعاد كرة لتصطدم بالغيني اسماعيل بانجورا وتدخل الشباك.

وكاد الأرميني بيتزيلي لاعب الرائد أن يعزز تقدم فريقه حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس محمد شريفي الذي أبعدها بصعوبة.

وسنحت فرصة خطيرة للرائد للاعبه سلطان اليامي الذي توغل داخل منطقة الجزاء الوحداوية وسدد كرةً قوية تصدى لها الحارس شريفي بصعوبة.

وعند الدقيقة 26 نجح مهاجم الوحدة علي عواجي بتسجيل هدف التعادل بعد تحويله لعرضية زميله مهند الفارسي في مرمى الحارس فهد الشمري.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين نجح مهاجم الوحدة علي عواجي بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما حول مرة أخرى عرضية مهند الفارسي برأسه في شباك الرائد.

وفي الشوط الثاني فرض الوحدة سيطرته ونجح مهاجمه الكاميروني ارنست نفور بتسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من البرازيلي ليما ليضع الكرك في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع كاد البرازيلي ليما أن يسجل الهدف الثالث بعدما حول تمريرة الكاميروني ارنست نفور بقدمه نحو مرمى الرائد إلا أنها أصابت القائم.

وارتفع رصيد الوحدة الى 23 نقطة في المركز العاشر، وبقي الرائد على رصيده السابق 19 نقطة في المركز 11 مؤقتاً.

‏‫

