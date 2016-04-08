دونيس: الشباب صعب.. وشراحيلي بعيد عن مستواه

أكد اليوناني جوريجوس دونيس، المدير الفني للهلال، صعوبة مواجهة فريقه التي تجمعه بالشباب حيث يمتلك لاعبوه إمكانيات كبيرة، كذلك سعيه الحثيث لمصالحة جماهيره بعد إخفاقه الأخير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فوز الأزرق خلال مواجهتيه الأخيرتين بعد فترة التوقف يعد أمرا رائعا جدا.

وقال قائد الدفة الفنية للنادي العاصمي في المؤتمر الصحافي الذي سبق المواجهة: "كل مواجهة يخوضها فريقي مهمة، وبالذات مواجهات الدوري المتبقية والتي تحتاج تركيزًا عاليًا". وزاد: "يجب أن نفكر بكل مباراة على حدة، تفكيرنا الآن منصب على مواجهة الشباب الذي يمتلك الإمكانيات ويعتبر من الفرق الجيدة".

وأضاف دونيس: "بعد فترة التوقف استطعنا الفوز في مباراتين، وهذا أمر يعد جيدًا للفريق من النواحي النفسية، علينا العمل كمنظومة متكاملة والاستمرار على ذلك حتى آخر مباراة في الدوري من أجل تحقيق أهدافنا".

وعن شراحيلي وغيابات مواجهة الشباب زاد: "خالد شراحيلي ليس بمستواه الذي قدمه وظهر عليه خلال العام الماضي، فيما لم تحدد بعد إمكانية مشاركة سلمان الفرج وسالم الدوسري من عدمها خلال مواجهة الغد".