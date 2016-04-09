أهلي جدة يتجاوز الفيصلي ويتمسك في الصدارة

قاد السوري عمر السومة مهاجم الأهلي فريقه إلى تحقيق انتصار ثمين على الفيصلي 2-1 ليبتعد بالصدارة عن وصيفه الهلال بفارق أربع نقاط، مؤقتاً في المرحلة 22 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي الأهلي مهاجمه السوري عمر السومة "60" و"72" عن طريق ركلة جزاء، وسجل هدف الفيصلي سالم الخيبري "87".

وبدأت المباراة بسيطرة أهلاوية متوقعة إلا أنه اصطدم بالدفاع القوي والمنظم من لاعبي الفيصلي الذي نجحوا في الذود عن مرماهم طوال الشوط الأول.

وكاد الأهلي يفتتح التسجيل بعد مرور ربع ساعة عن طريق قائده تيسير الجاسم الذي لجأ الى التسديد من خارج منطقة الجزاء لفك دفاع الفيصلي حينما سدد كرةً قوية تصدى لها الحارس منصور النجعي الذي تصدى لها لتصطدم بالعارضة وتذهب بعيداً عن المرمى.

وواصل الأهلي محاولاته وأهدر لاعبه مصطفى بصاص هدفاً محققاً بعدما تابع تسديدة السوري عمر السومة القوية العائدة من حارس الفيصلي منصور النجعي ليسدد الكرة خارج المرمى الخالي.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة للأهلي لمهاجمه السوري عمر السومة الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس منصور النجعي بنجاح.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 60 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله تيسير الجاسم وسدد الكرة قوية في شباك الفيصلي.

وعند الدقيقة 72 عزز السوري عمر السومة تقدم الأهلي بتسجيله الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وعند الدقيقة 77 أهدر السومة هدفاً محققاً للأهلي بعد تلقيه عرضية متقنة من البرازيلي ماركينيو الا أن رأسيته كانت ضعيفة ليتصدى لها الحارس منصور النجعي بسهولة.

وسيطر الفيصلي في الدقائق الخمس الأخيرة ونجح لاعبه سالم الخيبري بتسجيل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 87 بعدما أكمل تمريرة زميله علي الشعلة في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 51 نقطة في الصدارة وبفارق أربع نقاط عن وصيفه الهلال الذي تنتظره مباراة قوية أمام الشباب في وقت لاحق من مساء اليوم، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 26 في المركز التاسع.