اتحاد جدة يعود إلى سكة الانتصارات

عاد اتحاد جدة لسكة الانتصارات بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم بتغلبه على الخليج 4-1 اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وخسر الاتحاد في آخر مباراتين له بالدوري أمام الوحدة صفر-2 ثم من الأهلي 2 -4 فيما خسر الخليج في آخر مبارياته بالدوري من الهلال صفر-3.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بعدما حقق انتصاره الثالث عشر هذا الموسم مقابل أربع هزائم وخمس تعادلات.

وتوقف رصيد الخليج عند 29 نقطة في المركز السابع متلقيا هزيمته السابعة هذا الموسم علما بان الفريق حقق الفوز في مثلها وتعادل في ثمانية.

وسجل أهداف الاتحاد عبدالرحمن الغامدي "هدفين" في الدقيقتين الثامنة و15 وأحمد حسن عسيري في الدقيقة 39 ولوسيان سانمارتين في الدقيقة 87.

فيما سجل هدف الخليج الوحيد علي الأوجامي في الدقيقة 11.