الدوسري وديغاو يشاركان في تدريبات الهلال

شارك سالم الدوسري، والبرازيلي ديغاو في تدريبات الهلال الأحد بعد فراغ الفريق الأزرق من مواجهة الشباب أمس التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، بعد تغيبهما خلال الأيام الماضية بداعي الإصابة.

وأدت المجموعة التي شاركت بصفة أساسية في المواجهة العاصمية مرانا استرجاعيا، في حين أدى بقية اللاعبون مرانا اعتياديا اشتمل على الجوانب اللياقية والفنية قبل أن يختتم بمناورة على نصف الملعب.

وسيؤدي أزرق العاصمة مساء غد مرانا أخيرا مغلقا يسبق مواجهة مضيفه المجزل الثلاثاء، على ستاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك.