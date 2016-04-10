الصالح وكوستر يغادران إلى ماليزيا

يغادر زكي الصالح، مدير الأخضر السعودي، يرافقه أدري كوستر، مساعد المدير الفني، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لحضور مراسم قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وسيتنافس 12 منتخباً التي تمكنت من تجاوز الدور الثاني من التصفيات، حيث سيتم تقسيمها إلى مجموعتين، ستضم كل مجموعة 6 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين.

وسيتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، في حين يتنافس المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي لمواجهة ممثل كونكاكاف.