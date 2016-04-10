مينو رايولا وكيل مارفيك: عن أي مهلة يتحدث المعيبد؟!

نفى مينو رايولا، وكيل أعمال الهولندي بيرت فان مارفيك ومساعده مارك فان بوميل، معرفته بتحديد اتحاد القدم السعودي موعداً نهائياً يحدد من خلاله موكله موافقته على عرض تمديد تعاقده مع الأخضر، فيما أكد عدنان المعيبد المتحدث الرسمي باسم اتحاد القدم تجهيزهم خططاً بديلة في حال عدم توصلهم إلى اتفاق مع مدرب هولندا السابق.

وقال رايولا، وكيل أعمال بالوتيلي وإبراهيموفيتش وبوغبا، إضافة إلى مدرب الأخضر، لـ"العربية.نت" : مهلة لتحديد موقفنا من التجديد مع اتحاد القدم السعودي؟! لم اسمع بذلك على الاطلاق ولا اعرف ما يقوله الاتحاد السعودي عن هذا الأمر، من طرفي كوكيل لبيرت فان مارفيك لا أريد تقديم أي معلومة عن المفاوضات بما فيها شروط العقد (عن الاستقرار في السعودية تحديداً).

وإزاء ذلك، أكد عدنان المعيبد المتحدث الرسمي باسم اتحاد القدم، ان اتحاده لم يتوصل إلى اتفاق مع مارفيك بعد نهاية المهلة التي حددها المعيبد في تصريحه لـ"العربية.نت" مساء الخميس الماضي، وزاد: تواصلنا مع المدرب الهولندي مساء السبت لبحث أمر تجديده وموافقته على الشروط التي وضعناها له، لكن لم يستجد أي جديد في الأمر، ونحن لا زلنا ننتظر الرد النهائي من فان مارفيك.

واتبع المعيبد: لدينا 9 نقاط أساسية نختلف عليها مع فان مارفيك، ولو حدث الاتفاق على اربع نقاط أو خمس واختلفنا على المتبقي لكان الأمر أسهل ويمكن التفاوض حوله، ومن تلك النقاط الهامة هي بقاءه في السعودية وكذلك أمور هامة غير تلك النقطة التي ذكرت، كوننا مقبلين على استحقاقات هامة في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم ونحتاج إلى عمل مكثف للخروج بشكل مميز في تلك التصفيات،

وبين المعيبد ان اتحاده جهز خططه البديلة لتجاوز رفض فان مارفيك إن حدث، وأردف: نحن نعمل في طريقين متوازيين، مفاوضة فان مارفيك، وكذلك تجهيز الاسماء البديلة. إن نجحنا بالاتفاق مع فان مارفيك فهذا أمر جيد، أما غير ذلك فلن نكن مرهونين بقبوله الشروط التي طلبناها من عدمه.

وحضر فان مارفيك إلى السعودية أواخر أغسطس الماضي، بعدما بقي الأخضر بدون مدرب رسمي منذ إقالة خوان رامون لوبيز كارو في نوفمبر 2014 بعد نهاية بطولة الخليج، وتولى بعده الروماني أولاريو كوزمين مسؤولية تدريب المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2015، وقاد فيصل البدين المباراة الأولى في التصفيات المزدوجة أمام فلسطين شهر يونيو من العام الماضي.