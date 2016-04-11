أندية "الأولى" تحلم بتكرار إنجاز أحد.. الرياض..والتعاون

يمني منسوبو أندية العروبة والحزم والمجزل أنفسهم بتجاوز المهمة الصعبة عندما يلتقون مع النصر واتحاد جدة والهلال في ربع نهائي كأس الملك، للسير على خطى الرياض وأحد والتعاون في الفترة بين 1978 وحتى 1990.

ويعتبر التعاون صاحب الإنجاز الأكبر على صعيد أندية الدرجة الأولى في بطولة كأس الملك، عندما أقصى الشباب في ربع نهائي نسخة 1990، واتبعه بالوحدة في دور نصف النهائي، قبل أن يتجاوزه النصر بهدفي ماجد عبدالله وبعد ذلك توقفت البطولة، ويتغير مسماها إلى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال بين عامي 2008-2013، بمشاركة 8 أندية من أندية دوري المحترفين.

وكان نادي الرياض أول أندية الدرجة الأولى التي بلغت نصف نهائي كأس الملك، بعد تصنيف الأندية إلى الدرجة الممتازة والدرجة الأولى، وكان خصماً لأهلي جدة في المباراة النهائية التي شهدت فوز الأخير باللقب الثامن في البطولة.

وفي نسخة 1980 أقصى أحد نظيره أهلي جدة من ربع النهائي في مفاجأة تاريخية، وواصل طريقه إلى نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام الهلال بصعوبة 2-1، والأزرق كان من حمل اللقب في نهاية المطاف.

ويعتبر المجزل صانع المفاجآت الأكبر في النسخة الحالية بعدما أقصى فريقين من دوري جميل للمحترفين، وهما التعاون في القصيم والخليج في الدمام، أما العروبة فتجاوز الجبلين والجيل، والحزم تغلب على الفتح والباطن بركلات الجزاء.