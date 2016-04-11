رعاية الشباب: انتخابات اتحاد جدة بنظام القوائم

أكدت اللجنة العامة لانتخابات الأندية أن طلبات الترشح لرئاسة مجلس إدارة اتحاد جدة ستكون بنظام القوائم، مؤكدة رفضها لطلبات الترشح الفردي، مشيرة إلى أنها ستعرض نتيجة التدقيق المالي للمرشحين قبل إغلاق فترة الترشح.

وبدأ فريق عمل من اللجنة بالتواجد في مقر نادي الاتحاد منذ مساء الأحد، وقالت اللجنة العامة على حساب رعاية الشباب في "تويتر": سيتم استقبال طلبات الترشح في مقر النادي بين الساعة 5 -10 مساء حسب البرنامج الزمني، وستقتصر الطلبات على الترشح لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، ولن تقبل طلبات الترشح الفردي، ويجب على كل مرشح لرئاسة المجلس أن يتقدم بقائمته وبالعدد المحدد حسب اللائحة الأساسية.

وزاد فريق العمل: يجب تطابق شروط الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (27) من اللائحة الأساسية للأندية على الرئيس وأعضاء قائمته، وفي حال استبعاد المرشح لرئاسة مجلس الإدارة لأي سبب فإن ذلك يترتب عليه استبعاد قائمته، أما في حال استبعاد أحد أعضاء القائمة فإن ذلك لا يشمل الرئيس وبقية الأعضاء ما لم يكن عدد أعضاء المجلس أقل من الحد الأدنى.