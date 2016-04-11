كأس الملك: الكبار في مهام سهلة قبل بلوغ نصف النهائي

ستكون المهمة سهلة أمام الأهلي والهلال والنصر للوصول إلى الدور نصف النهائي لكأس الملك حينما يواجهون فرق الرائد والمجزل والعروبة "درجة أولى" في الدور ربع النهائي للمسابقة يوم الثلاثاء.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان في المجمعة يواصل الهلال حملة الدفاع عن لقبه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على المجزل "ثالث ترتيب دوري الدرجة الاولى".

ويبحث عن العودة إلى سكة الانتصارات واستعادة توازنه عقب تعادله أمام الشباب السبت الماضي في دوري جميل السعودي للمحترفين ليتسع الفارق بينه وبين متصدر الدوري الأهلي إلى 3 نقاط قبل نهاية المسابقة بـ4 مراحل.

ويأمل اليوناني دونيس مدرب الهلال في إحباط أي مفاجأة من فريق المجزل والوصول إلى دور نصف النهائي لاسيما أنه يواجه انتقادات جماهيرية واسعة عليه عقب أداء فريقه في مباراة الشباب الماضية.

ووصل الهلال إلى هذا الدور بفوزه على النهضة "درجة أولى" 2-1 في دور في دور 32 والنجوم "درجة أولى" 2-صفر في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يسعى المجزل إلى مواصلة تألقه هذا الموسم بعد أن أصبح قريبا من التأهل لأول مرة في تاريخه لدوري جميل السعودي للمحترفين، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الاتفاق الوصيف وبفارق نقطة عن الباطن متصدر الترتيب قبل نهاية دوري الدرجة الأولى بمرحلتين.

ووصل المجزل الى هذا الدور بعد أن أقصى فريقي التعاون والخليج من الدور 32 و16 بذات النتيجة 2-1.

الرائد والأهلي

وعلى استاد الملك عبدالله بالقصيم يبحث الأهلي عن مواصلة تألقه هذا الموسم حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد المتعثر هذا الموسم.

ويعيش الأهلي حالة فنية مميزة بقيادة مدربه السويسري غروس بعد ان اقترب من تحقيق الدوري بعد غياب طويل إذ يتصدر المسابقة برصيد 51 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن وصيفه الهلال قبل النهاية بـ4 مراحل.

ومن المتوقع أن يزج غروس ببعض لاعبيه البدلاء الذين لا يشاركون كأساسيين في الدوري مثل البرازيلي ماركينيوس واللاعب اسلام سراج بالاضافة إلى العودة المتوقعة للمدافع معتز هوساوي.

ووصل الأهلي إلى هذا الدور بعد فوزه على الطائي "درجة أولى" 3-صفر في دور 32 وضمك "درجة أولى" 2-1 في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل لن تكون طموحات التأهل كبيرة لدى فريق الرائد الذي سيضع كامل تركيزه على بطولة الدوري لاسيما وأن الفريق أحد الفرق المرشحة إلى الهبوط إلى دوري الدرجة الاولى إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة.

النصر والعروبة

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض ستكون الفرصة سانحة للنصر لإنقاذ موسمه بتحقيق اللقب حينما يستضيف فريق العروبة "درجة أولى".

ولم يتبق للنصر وصيف بطل النسخة الماضية سوى هذه البطولة لإنقاذ موسمه السيئ الذي قدمه في دوري جميل السعودي للمحترفين إذ يقبع في المركز الثامن.

ويعول النصراويون كثيراً على هذه البطولة التي ستنقذ موسم الأصفر بالاضافة إلى التأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا والذي تنتظره مواجهتان قويتان أمام ذوب آهن الايراني في ختام دور المجموعات.

ووصل النصر إلى هذا الدور بفوزه على الدرعية 7-صفر في دور 32 وعلى الشعلة 2-1 في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل ستكون مهمة العروبة صعبة والذي ينافس على العودة إلى دوري جميل السعودي للمحترفين، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 45 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الباطن المتصدر.

ووصل العروبة الى هذا الدور بفوزه على الجبلين "درجة ثانية" 3-1 في دور 32 وعلى الجيل "درجة أولى" 2-صفر في الدور ربع النهائي.