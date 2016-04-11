محسن الحارثي ينصح لاعبي النصر: اغتنموا الفرصة الأخيرة

اعتبر محسن الحارثي، قائد النصر السابق، بطولة كأس الملك الفرصة الأخيرة لناديه في سبيل مصالحة الجماهير، بعدما ظهر الفريق بشكل متذبذب خلال الموسم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هدف محمد جحفلي الشهير في نهائي النسخة الماضية لا يفترض أن يترك أثراً في نفوس لاعبي النصر.

وقال الحارثي الذي حمل بطولتي النصر الآسيويتين لـ"العربية.نت": "الكل يعلم بأن مسابقة كأس الملك تعد الفرصة الأخيرة للنصر لمصالحة جماهيره، فهي بطولة مهمة تسجل في تاريخ اللاعبين، والكل يعرف بأنها من بطولات النفس القصير التي يسهل تحقيقها إذا ما لعبت كل مواجهة على حدة واعتبارها مباراة نهائية".

ورُبِط اهتزاز مستوى النصر بهدف تعديل الهلال الشهير في نهائي كأس الملك الماضي، لكن الحارثي يقول: "أي لاعب يتأثر بمثل تلك الأحداث فهو لا يستحق لعب كرة القدم، ونحن لعبنا كثيراً أمام الهلال في السنوات الماضية وأحرزنا أهدافاً في الدقائق الأخيرة، وهذا أمر طبيعي في المباريات".

وقال الحارثي في حديث خاص لـ"العربية.نت": " النصر أحدث حراكاً غير طبيعي خلال موسميه الماضيين ووضعه الحالي يحزن جميع عشاق كرة القدم، غابت مستوياته الفنية الرائعة وحضوره الجماهيري كذلك التيفو الذي رسمه محبوه وعشاقه". وزاد: "في كرة القدم إذا بدأت الهجمة من الخلف بشكل صحيح.. حتما ستنتهي بالشكل الصحيح والعكس تماما، النصر تأخر في الإعداد عن بقية الفرق مما أثر ذلك وبشكل ملحوظ على مستوياته خلال موسمه الحالي".

