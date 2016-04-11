"الانضباط" تغرم نجران ودوسري الهلال

غرمت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي، عبدالعزيز الدوسري لاعب الهلال 15 ألف ريال بسبب عدم حضوره إلى منطقة اللقاءات السريعة عقب نهاية مباراة فريقه أمام الشباب في الجولة الماضية، بينما غُرِم نادي نجران 10 آلاف ريال بسبب حصول لاعبيه على 7 بطاقات صفراء في مباراة القادسية.

وقالت اللجنة في خبر صحفي: ثبتت مخالفة عبدالعزيز الدوسري للفقرة الثانية من المادة التاسعة والخمسين من لائحة الانضباط، برفضه الحضور إلى منطقة اللقاءات السريعة عقب نهاية مباراة الهلال والشباب وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، في قرار قابل للاستئناف.

وزادت: حصل 6 لاعبين من فريق نجران على 7 بطاقات صفراء في المباراة التي جمعتهم بالقادسية، وبثبوت مخالفة النادي للفقرة الأولى من المادة الثانية والخمسين من لائحة الانضباط، تم تغريمه 10 آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف.