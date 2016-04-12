أهلي جدة يتجاوز الرائد بثلاثية

واصل الأهلي مسلسل انتصاراته بعدما قطع تذكرة التأهل إلى الدور النهائي لكأس الملك للأبطال، 3-1 على ستاد الملك عبدالله بالقصيم في الدور ربع النهائي للمسابقة.

وتقاسم الفريقان أفضلية الشوط الأول بعد أن فاجئ الرائد ضيفه في العشر دقائق الأولى بشن هجماته على مرمى الحارس ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 19 نجح الأهلي بافتتاح التسجيل عن طريق لاعبه البرازيلي ماركينيوس الذي حول عرضية زميله منصور الحربي برأسه في شباك الحارس فهد الشمري.

وانتظر الرائد ست دقائق حتى تمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق مهاجمه فهد الجهني الذي تلقى تمريرة من زميله صالح الشهري ليسدد الكرة أرضية قوية سكنت شباك الحارس ياسر المسيليم.

وكان رد الأهلي سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 30 حينما نجح مدافعه منصور الحربي بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية البرازيلي ماركينيوس في شباك الرائد.

وحاول الرائد العودة الى المباراة في الشوط الثاني بعدما زج مدربه بالمهاجم الغيني اسماعيل بانجورا بديلاً للاعب سلطان السوادي ليتبعه بتغيير آخر بدخول صانع ألعابه الارميني ماركوس بيتزيلي بديلاً للاعب حمد الحمد.

ورد السويسري جروس مدرب الأهلي بإشراك لاعبه اليوناني فيتفاتزيديس بديلاً لسلمان المؤشر.

ونجح الرائد بفرض سيطرته بلا فاعلية هجومية في حين كانت الخطورة للاهلي الذي كاد مهاجمه مهند عسيري أن يعزز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة متقنة من اليوناني فيتفاتزيديس ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويفشل في وضع الكرة في الشباك.

وكثف الرائد هجومه في الدقائق وأهدر مهاجمه الغيني اسماعيل بانجورا هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله المدافع جفين البيشي داخل منطقة وسدد الكرة قوية ذهبت فوق العارضة.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين كاد لاعب الأهلي حسين المقهوي أن يغتال آمال الرائديين بعد تلقيه تمريرة على قوس منطقة الجزاء من زميله تيسير الجاسم ليسدد الكرة قوية وتجد الحارس فهد الشمري الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع عزز المدافع منصور الحربي تقدم الاهلي بتسجيله الهدف الثالث لفريقه والثاني له بعدما حول عرضية زميله تيسير الجاسم بقدمه في شباك الرائد.

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