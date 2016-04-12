كوريا أفضل الآسيويين في كأس العالم.. والأخضر ثالثاً

لا زالت الذاكرة الآسيوية تحفظ المشاركة الأفضل بالقارة الصفراء في تاريخ المونديال منذ المشاركة الأولى لمنتخبات آسيا في كأس العالم، عندما حصل الكوريون على المركز الرابع خلف البرازيل وألمانيا وتركيا في مونديال كوريا واليابان عام 2002، وحتى الآن هي المشاركة للمنتخب الكوري الجنوبي في 8 مشاركات في كأس العالم.

جيرانهم اليابانيون لم يغيبوا عن البطولة العالمية منذ مونديال فرنسا، شاركوا خمس مرات، وأفضل مشاركاتهم كانت مرتين حين وصلوا إلى دور الستة عشر في مونديالي 2002 و 2010.

يأتي بعده المنتخب السعودي ظهر في المونديال أربع مرات متتالية بين 1994 و 2006، في مشاركته الأولى تأهل إلى ثُمن النهائي وهي أفضل مشاركاته على الإطلاق.

وظهر المنتخب الأسترالي للمرة الأولى في مونديال ألمانيا 1974، وانتظروا عودة المونديال إلى الألمان من جديد لتحقيق أفضل مشاركاتهم، وصل إلى دور الستة عشر وأقصاه الطليان في طريقهم لتحقيق اللقب.

المنتخب الإيراني شارك في المونديال 4 مرات في كل مشاركاته الأربع لم يتجاوز دور المجموعات، أما منتخبات الإمارات والصين والعراق فلعبت في المونديال مرة واحدة وكل هذه المشاركات كانت تقف عند حاجز الدور الأول.

أربع منتخبات أخرى ستظهر في الدور النهائي من التصفيات، أوزباكستان وقطر وتايلند وسوريا لم يسبق لها أن ظهرت في العرس العالمي وسيداعب حلم اللعب في روسيا مخيلة هذه المنتخبات.

