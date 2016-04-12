لجنة المسابقات تحدد موعد مباراة اتحاد جدة والحزم

حددت لجنة المسابقات يوم الأربعاء موعداً جديداً لإقامة مباراة اتحاد جدة والحزم، بعدما تأجلت عن موعدها السابق بسبب الظروف الجوية.

وكان مقرراً أن تلعب المباراة مساء الثلاثاء إلى جانب المباريات الأربع المتبقية، لكن لجنة المسابقات أعلنت تأجيلها في وقت متأخر من ليل الإثنين.

ويسعى الاتحاد إلى مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الحزم "درجة أولى" على استاد الملك عبدالله في جدة.

ونجح الاتحاد بالعود إلى سكة الانتصارات مجدداً عقب سلسلة من الخسائر في الدوري ودوري أبطال آسيا بفوزه على الخليج 4-1 السبت الماضي ليعود إلى المركز الثالث.

ووصل الاتحاد إلى هذا الدور بفوزه على الرياض "درجة أولى" 4-صفر في دور 32 وعلى الوحدة 2-صفر في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يبحث الحزم عن الخروج بأقل الخسائر كون تركيز الفريق منصب على عدم الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية إذ يحتل الفريق المركز 13 برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن النهضة صاحب المركز قبل الأخير.

وبلغ الحزم إلى هذا الدور بفوزه على الفتح 1-صفر في دور 32 وعلى الباطن بركلات الترجيح 5-3 في الدور ثمن النهائي.

