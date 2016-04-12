18 مباراة مونديالية جمعت الأخضر بمنتخبات مجموعته

18 مباراة جمعت الأخضر بالمنتخبات التي سيواجهها في التصفيات، أغلبها كانت في مواجهة المنتخب الإماراتي الذي جمعته القرعة في ذات المجموعة مع الأخضر خلال 4 تصفيات مونديالية.

وواجه الأخضر نظيره الإماراتي في 7 مباريات خلال تصفيات كأس العالم 1986، 1990، 2010، والتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى المونديال القادم وكأس آسيا، وفي كل مرة كان لاعبو المنتخب السعودي يتابعون نهائيات كأس العالم من منازلهم.

وانتهى اللقاء الأول بلا أهداف، وفي المباراة الأخرى سجل فهد خميس هدفاً أقصى به الأخضر من التصفيات، وفي الطريق نحو مونديال إيطاليا 1990 انتهى اللقاء بينهما بالتعادل السلبي مجدداً، وبعد ذلك التاريخ بعقدين اجتمعا في الطريق نحو جنوب إفريقيا 2010، وفي المباراة الأولى سجل عبده عطيف وأحمد الفريدي في فوز الأخضر 2-1، وفي الإياب قلبت السعودية تأخرها إلى فوز بهدف متأخر من نايف هزازي، عقب هدف مبكر من عبده عطيف، وفي التصفيات الأخيرة سجل محمد السهلاوي هدفين في فوز السعودية 2-1، وفي الإياب تعادل المنتخبان 1-1 بهدف تيسير الجاسم للأخضر وعموري للإمارات، ويعتبر السهلاوي وعبده عطيف كبيري هدافي مباريات المنتخبين المونديالية.

وتواجه الأخضر مع منتخب العراق 4 مرات في تصفيات كأس العالم، الأولى في الطريق نحو إسبانيا 1982، ويومها تكفل أمين دابو بتسجيل هدف لم يكن كافياً لوصول المنتخب السعودي إلى مدريد، وفي تصفيات كأس العالم 1994 تقدم أحمد راضي للعراق قبل أن يعادل سعيد العويران النتيجة، ووصل الأخضر إلى المونديال لأول مرة في تاريخه.

وتجاوزت السعودية العراق مرتين في تصفيات كأس العالم 2002، الأولى بهدف عبيد الدوسري، وإياباً بهدفي عبدالله الشيحان الذي يعتبر أكثر سعودي سجل في الشباك العراقية بالتصفيات المونديالية.

ومثل العراق، تواجه الأخضر مع التايلانديين 4 مرات في تصفيات 2002 و2014، في المباراة الأولى فاز 3-1 بأهداف سامي الجابر وعبدالله الشيحان وعبيد الدوسري، وفي الإياب سجل عبدالله الجمعان وسامي الجابر وإبراهيم ماطر وعبدالله الشيحان في المباراة التي أكدت تأهل السعودية إلى مونديال كوريا الجنوبية واليابان، وفي تصفيات البرازيل 2014 تعادلا في المباراة الأولى سلبياً، وفي الإياب فاز الأخضر3-0 بأهداف أحمد الفريدي ونايف هزازي ومحمد نور، لكن أفضل رقم تهديفي في مبارياتهما بقي محفوظاً للشيحان والجابر برصيد هدفين لكل منهما.

ولعب الأخضر مباراتي تصفيات مع أسترالياً في الطريق نحو البرازيل 2014، خسرهما بنتائج كبيرة، الأولى3-1 في الدمام عندما سجل جوشوا كينيدي هدفين ولوك ويلشر هدفاً من ركلة جزاء، مقابل هدف لناصر الشمراني، وفي المباراة الأخرى التي احتضنتها ملبورن، تقدمت السعودية عن طريق سالم الدوسري وناصر الشمراني، لكن الأستراليين بروسك وكيويل وإيمرتون سجلوا 4 أهداف أقصت الأخضر من الدور الأول، فيما يحمل ناصر الشمراني الرقم السعودي الأفضل على مستوى التهديف بهدفين.

وتواجهت السعودية مع اليابان مرة وحيدة انتهت بالتعادل السلبي في تصفيات كأس العالم 1994، ووصل الأخضر بعد ذلك إلى أميركا.