النصر يهزم العروبة ويحافظ على آماله المحلية

ضمد النصر بعض جراحه بعد نجاحه بالوصول الى الدور نصف النهائي لكأس الملك بفوزه على ضيفه العروبة 3-1 على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض في الدور ربع النهائي للمسابقة.

وسجل أهداف النصر نايف هزازي "1,48" ويحيى الشهري "71"، وسجل هدف العروبة الوحيد محمد الكويكبي "89" عن طريق ركلة جزاء.

واحتاج النصر 30 ثانية فقط حتى تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه نايف هزازي الذي أكمل تمريرة زميله يحيى الشهري في شباك الحارس رافع الرويلي.

وكاد النصر أن يعزز تقدمه عند الدقيقة السادسة عن طريق مهاجمه المالي مايغا الذي سدد كرةً من خارج منطقة الجزاء ذهبت بجانب القائم الأيمن للحارس رافع الرويلي.

وتحسن أداء العروبة وبدأ بالوصول لمرمى النصر وسنحت له فرصة ثمينة للاعبه عائض الجوني الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالعزيز فلاتة داخل منطقة الجزاء ذهبت بجانب مرمى الحارس عبدالله العنزي.

وفي الشوط الثاني استعاد النصر سيطرته ونجح مهاجمه نايف هزازي بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله أحمد الفريدي برأسه في مرمى العروبة.

وسنحت فرصة ثمينة للمهاجم نايف هزازي الذي كان قريباً من تسجيل الهاتريك بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء الا أنه فشل في وضعها في الشباك الخالية.

وعند الدقيقة 65 كاد لاعب العروبة عبدالعزيز فلاتة أن يسجل هدف فريقه الأول بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

ورد النصر سريعاً على هجمة العروبة وأهدر لاعبه أحمد الفريدي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من المالي مايغا ليواجه المرمى ويفشل في مراوغة الحارس رافع الرويلي الذي نجح بالتصدي لها.

وعند الدقيقة 71 نجح لاعب النصر يحيى الشهري بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس رافع الرويلي.

وواصل النصر هجومه وأهدر لاعبه أحمد الفريدي هدفاً محققاً آخر بعد تلقيه تمريرة من زميله نايف هزازي ليسدد الكرة في الشباك الجانبية.

وواصل مهاجمو النصر إهدار الفرص السهلة حينما تلقى لاعبه حسن الراهب تمريرة متقنة من أحمد الفريدي أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 89 تمكن لاعب العروبة محمد الكويكبي بتسجيب هدف فريقه الوحيد عن طريق ركلة جزاء.

وسيلعب النصر في الدور نصف النهائي أمام الفائز من مباراة الاتحاد والحزم المقرر اقامتها غداً الأربعاء.

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