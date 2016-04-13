دونيس يفرض تدريبات إضافية على ديغاو

فرض اليوناني جيورجيوس مدرب الهلال تدريبات إضافة على المدافع ديغاو بعد نهاية الحصة التدريبية الجماعية مساء الأربعاء، لتجهيزه بشكل كامل لما تبقى من مباريات الموسم.

وغاب ديغاو عن الهلال لفترة طويلة قبل أن ينتهي من برنامجه التأهيلي قبل يومين، ويهدف اليوناني دونيس إلى إعادته في قائمة الفريق الذي ينافس على بطولة الدوري وبلغ نصف نهائي كأس الملك، ويتصدر مجموعته آسيوياً.

وعلى صعيد ميداني، قرر الهلاليون إغلاق تدريباتهم ابتداءً من يوم الخميس قبل مواجهة نجران دورياً على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

ويتخلف الهلال عن الأهلي بـ3 نقاط، قبل 4 جولات من نهاية الدوري السعودي.

