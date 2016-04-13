غياب لاعبي الحزم يأخذ اتحاد جدة إلى نصف النهائي

تأهل اتحاد جدة إلى نصف نهائي كأس الملك بعد انسحاب نظيره الحزم وعدم حضور أفراد فريقه إلى ملعب الملك عبدالله في جدة.

وقال اتحاد جدة على حسابه في "تويتر" : تأهل الاتحاد لملاقاة النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في جدة بعد انسحاب فريق الحزم، وفي المقابل كتب اتحاد القدم السعودي: حكم لقاء الاتحاد والحزم يطلق صافرته بنهاية المباراة بعد 20 دقيقة لعدم حضور فريق الحزم، وستحال تقارير المباراة للجنة الانضباط لاتخاذ القرار..

وتعتبر حالة انسحاب الحزم، سابقة لم تعهدها كرة القدم السعودية، ويأتي ذلك بعدما عجزت إدارته عن توفير مقاعد للفريق في الرحلة إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

