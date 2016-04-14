كانيدا: نتائج الرائد لا تعكس قدرات لاعبيه

أبدى الإسباني راؤول كانيدا مدرب النصر سعادته بالمستوى الفني الذي قدمه الثلاثي عوض خميس وأحمد الفريدي ونايف هزازي في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه بالعروبة ضمن ربع نهائي كأس الملك.

وقال كانيدا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الرائد دورياً: املك الثقة الكاملة بكل من يمثل النصر، لأني اعرف قدراتهم وإمكانيتهم وأتبع: سعدت كثيراً بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك على حساب العروبة، وسعدت أكثر بما قدمه الفريدي وعوض وهزازي وعودتهم الفاعلة عقب تعافيهم من الإصابات، والنصر بحاجتهم في هذه المرحلة من الموسم.

وعن مواجهة الجمعة قال كانيدا: الرائد فريق مميز وحقق نتائج مميزة خلال الفترة الماضية، كما أن نتائجه في الدوري لا تعكس ما يضمه الفريق من لاعبين جيدين.



