أعلن الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، عن تعيين محمد الضبعان رئيساً لمركز التحكيم الرياضي السعودي الذي تم إقرار نظامه الأساسي قبل أيام.

وقال الأمير عبدالله بن مساعد: اتفقنا على تعيين محمد الضبعان رئيساً للمركز، واتمنى ان يبدأ المركز بعمله واستقبال أول قضية في الفترة القريبة المقبلة.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ان انتخابات الاتحادات الرياضية ستكون مماثلة للدورة السابقة، وزاد: سيكون منصب الرئيس سيكون بالتعيين، وكذلك نصف أعضاء مجلس الاتحاد، أما النصف الآخر سيكون بالانتخاب، وهذا لا ينطبق على اتحاد القدم الذي سيكون بانتخاب الرئيس والأعضاء.

وحول الألعاب الفردية قال الرئيس العام: لدينا هدفاً واضحاً ومحدداً لمستقبل مشاركاتنا الأولمبية من خلال برنامج ذهب 2022 الذي نتطلع من خلاله للحصول على أحد المركز الثلاث الأولى على مستوى قارة آسيا. وأتبع: نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين من أجل تهيئة بيئة ملائمة لصناعة الأبطال وتطوير البرامج الرياضية المتكاملة، رغبة في تحقيق مسارين أساسيين في الرياضة التنافسية والرياضة المجتمعية، ورفع نسبة الممارسين من 13% إلى 20% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

من جهته أكد لؤي ناظر نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية المهندس ان الفترة المقبلة سيتم التركيز فيها بشكل اكبر على الإتحادات الرياضية والأداء الرياضي واللاعب الرياضي ويشمل ذلك تفريغ للاعب وتقديم الحوافز المالية له، وكذلك تطوير الأجهزة التدريبية للإتحادات الرياضية، واستحداث الطب الرياضي والعلوم الرياضية التي لم تكن تتواجد في الفترة الماضية.

