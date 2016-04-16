ثنائي القادسية يؤكدان جاهزية فريقهما لمواجهة الوحدة

أكد الثنائي سعد عبدالأمير ووسام وهيب لاعبي القادسية السعودي جاهزية فريقهما لمواجهة الوحدة غدا الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال عبدالأمير إن مباراة الوحدة قوية ويطغى عليها الحماس ولا تقل أهمية عن مواجهة نجران في الجولة السابقة. مؤكدا أنه وزملاؤه عازمون على مواصلة الانتصارات وإسعاد جماهير الفريق.

من جانبه قال وسام وهيب إن الفريق جاهز تماما لمواجهة الوحدة، وإنهم سيسعون بكل قوة للفوز بالمباراة وتحسين مركز الفريق.

وأضاف: "يجب نسيان فرحة الفوز على نجران في الجولة الماضية والتركيز في مواجهة الوحدة لحصد الثلاث نقاط".