اتحاد جدة يقتنص فوزاً ثميناً من الشباب

اقتنص الاتحاد فوزاً ثميناً على حساب مضيفه الشباب 2-1 على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في قمة مباريات المرحلة 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وابتعد الاتحاد بالمركز الثالث بفارق خمس نقاط عن التعاون الرابع إذ رفع رصيده الى 46 نقطة، في حين تجمد رصيد الشباب عند النقطة 34 في المركز الخامس مؤقتاً بفارق المواجهات المباشرة عن الفتح الذي تنتظره مواجهة صعبة غداً الأحد أمام التعاون في ختام المرحلة 23.

وتقدم الاتحاد أولاً عند الدقيقة 24 عن طريق لاعبه جمال باجندوح، ونجح الجزائري محمد بن يطو مهاجم الشباب بتسجيب هدف التعادل عند الدقيقة 56، قبل أن يحسم المهاجم عبدالرحمن الغامدي المباراة لصالح فريقه الاتحاد بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 86.

وعلى غير عادة لقاءاتهما بدأت المباراة هادئة وغابت الفرص الخطيرة والاثارة خاصة في الشوط الأول ، وكان الشباب الأفضل في الربع ساعة الأولى وبرزت فرصة خطيرة لصانع ألعابه البرازيلي فارياس الذي سدد كرةً داخل منطقة الجزاء ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 24 نجح الاتحاد بتسجيل هدف السبق بعدما حول عرضية زميله عبدالفتاح عسيري بكرة مقصية جميلة سكنت شباك الحارس محمد العويس.

وحاول الشباب العودة في الشوط الأول إلا أن محاولاته لم تشكل خطراً على مرمى الحارس الاتحادي عساف القرني.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الشباب وبدأ بالهجوم على مرمى الاتحاد ونجح مهاجمه الجزائري محمد بن يطو الذي تلقى تمريرة متقنة من الشاب عبدالوهاب جعفر ليسدد الكرة قوية في شباك الخارس عساف القرني.

وحاول الشباب هدف هدف ثانٍ وكان قريباً من ذلك حينما سدد مدافعه حسن معاذ كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عساف القرني بصعوبة.

واستعاد الاتحاد سيطرته وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالرحمن الغامدي الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية ذهبت بجانب القائم الأيسر للحارس الشباب محمد العويس.

وعند الدقيقة 70 أهدر الفنزويلي ريفاس مهاجم الاتحاد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله عوض خريص وسدد الكرة ذهبت فوق العارضة.

وعند الدقيقة 86 نجح مهاجم الاتحاد عبدالرحمن الغامدي بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدا ارتقى لعرضية زميله عبدالفتاح عسيري ووضع الكرة برأسه في شباك الحارس محمد العويس.

وحاول الشباب الخروج بالتعادل في الدقائق الأخيرة بعدما كثف هجومه وكان قريباً من ذلك في الدقيقة الأخيرة حينما أهدر مهاجمه الجزائري محمد بن يطو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء من زميله المدافع عبدالله الاسطا وسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس عساف القرني بصعوبة لينهي بعدها الحكم خالد الطريس المباراة بفوز الاتحاد 2-1.



