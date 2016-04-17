القادسية يقتنص نقطة ثمينة من الوحدة

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة القادسية وضيفه الوحدة، التي احتضنها ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر في المرحلة 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وتقدم الوحدة أولاً بعد مرور 8 دقائق عن طريق لاعبه مهند الفارسي، وسجل البرازيلي جاديسون سانتوس هدف التعادل للقادسية عند الدقيقة 66.

وشهد الشوط الأول أفضلية مطلقة للوحدة الذي تسابق لاعبوه على إهدار الفرص المحققة والتي بدأت عند الدقيقة 5 حينما ارتقى مدافعه السوري جهاد الباعور لعرضية البرازيلي ليما ووضع الكرة برأسه ذهبت بجانب القائم.

وعند الدقيقة 8 نجح لاعب الوحدة مهند فارسي بافتتاح التسجيل لفريقه بعدما أكمل تمريرة زميله علي الزقعان في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وعند الدقيقة 15 كاد لاعب الوحدة مهند فارسي أن يعزز تقدم فريقه بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله علي عواجي ويسدد الكرة نحو المرمى إلا أن وجدت الحارس فيصل مسرحي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 30 أهدر لاعب الوحدة علي عواجي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من خلف المدافعين من البرازيلي ليواجه الحارس فيصل مسرحي ويراوغه ويفشل في وضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني سنحت فرصة خطيرة للوحدة عند الدقيقة 47 حينما حول لاعبه حاتم بلال عرضية البرازيلي ليما برأسه نحو مرمى القادسية إلا أن الحارس فيصل مسرحي تصدى بها بصعوبة.

وعند الدقيقة 60 أهدر لاعب القادسية حسن العمري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله وسام وهيب داخل منطقة الجزاء إلا أنه سدد الكرة ضعيفة وصلت الى أحضان الحارس محمد شريفي.

وعند الدقيقة 66 نجح البرازيلي جاديسون سانتوس بتسجيل هدف التعادل للقادسية بعدما حول عرضية زميله عبدالرحمن العبيد بقدمه في شباك الحارس محمد شريفي.

وعند الدقيقة 70 اضطر الوحدة لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعدما طرد لاعبه عمر المزيعل لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وحاول القادسية استغلال نقص لاعبي الوحدة وتكثيف الهجوم على مرماهم إلا أن الضيوف نجحوا بتأمين شباكهم والخروج بنقطة من المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة الى 24 نقطة في المركز العاشر، وارتفع رصيد القادسية الى 21 نقطة في المركز 12.

