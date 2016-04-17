نور: شكراً لجماهير الاتحاد.. النصر.. والوحدة

قدم محمد نور، لاعب اتحاد جدة، شكره لجماهير الاتحاد والنصر والوحدة، ولكافة من وقف معه وسانده خلال الفترة الماضية بعد نقض لجنة الاستئناف باتحاد الكرة السعودي قرار لجنة الاستماع لقضايا المنشطات حيال إيقافه 4 سنوات والاكتفاء بمدة الإيقاف المؤقتة.

وكتب نور عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "الحمد لله، ظهر الحق، الحمد والشكر لله عز وجل، ظهر الحق وثبتت براءتي".

وأضاف قائد النادي الجداوي: "شكرا جماهير الاتحاد الوفية، ولجماهير النصر العزيزة، ولجماهير الوحدة العريقة، ولكافة جماهير الأندية، فقد كنتم السند لي بعد الله عز وجل". وزاد: "شكرا لكل من وقف معي وساندني طوال الفترة الماضية، حتى وفقنا جميعا بنعمة من الله وفضله في تحقيق البراءة".

واختتم نور تغريداته: "أشكر فريق المحاماة الذي عمل معي، وجهدهم الكبير طوال الفترة الماضية والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد".