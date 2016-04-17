"الاستئناف" تعيد نور للملاعب وتكتفي بوقفه السابق

نقضت لجنة الاستئناف باتحاد القدم السعودي، قرار لجنة الاستماع لقضايا المنشطات حيال إيقاف محمد نور لاعب اتحاد جدة لمدة أربع سنوات، فيما يتعلق بوجود مادة محظورة في عينة اللاعب والاكتفاء بمدة الإيقاف المؤقتة السابقة.

وقالت اللجنة عبر بيان: "تأييد قرار لجنة الاستماع لقضايا المنشطات فيما يتعلق بوجود مادة محظورة في عينة اللاعب محمد نور".

وأضاف البيان: "نقض وإلغاء قرار لجنة الاستماع فيما تضمنه من فرض عقوبة الإيقاف التي قررها ضد اللاعب لمدة أربع سنوات والاكتفاء بمدة الإيقاف المؤقتة".

وكانت لجنة المنشطات قد أعلنت إيقاف نور عبر بيان صحافي: "أتاحت اللجنة للاعب فتح العينة (ب) والتي ظهرت نتائجها مشابهة للعينة (أ)، وقامت بعقد جلسة استماع للاعب لعرض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات، وأخذ أقوال اللاعب، وبناء عليه فقد تقرر إيقاف محمد نور لاعب الاتحاد 4 سنوات منذ تاريخ لجنة جلسة الاستماع (28 فبراير 2016).

وبحسب بيان اللجنة ذاتها، فإنه يمكن للرياضي العودة للمشاركة للتدريبات قبل شهرين من نهاية تاريخ إيقافه، وتم إشعار اللاعب والاتحادين السعودي والدولي بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لتنفيذها.

وكان محمد نور قد خضع لفحص عقب نهاية مباراة فريقه أمام الفتح مطلع نوفمبر الماضي.