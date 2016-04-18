أهلي جدة يسعى لإنعاش آماله في التأهل بمواجهة الجيش

ستكون مهمة أهلي جدة صعبة في التأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، حينما يحل ضيفاً على الجيش القطري على ملعب عبدالله بن خليفة في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة للمسابقة.

ويقع الأهلي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط بفارق 6 نقاط عن الجيش المتصدر، وبفارق 3 نقاط عن العين صاحب المركز الثاني.

وتوقفت فرص الأهلي بالتأهل باستثناء حالة وحيدة وهي فوزه في المباراتين أمام الجيش القطري وتعادل العين الإماراتي وناساف الاوزبكي ذهاباً وإياباً ليضمن تأهله كثاني للمجموعة.

وقرر غروس خوض دوري أبطال آسيا باللاعبين البدلاء منذ مواجهة العين الإماراتي السابقة، كون تركيزه منصب على بطولة الدوري الغائبة عن خزانة الفريق الأخضر منذ أكثر من 30 عاماً.

وسيدخل مدرب الأهلي المباراة بلاعبيه البدلاء، باستثناء الثنائي المصري محمد عبدالشافي والبرازيلي ماركينيوس والذي يبحث من خلاله غروس عن زيادة جرعاتهم اللياقية، في حين قرر إراحة الاساسيين للقاء المرتقب أمام الهلال الأحد المقبل على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في المرحلة 24 من المسابقة والذي سيزف معه الفوز الفريق إلى التتويج بلقب الدوري رسمياً.

في حين يأمل الجيش القطري في مواصلة مشواره الناجح بالمسابقة وتحقيق فوزه الثالث الذي سيضمن بقاءه في الصدارة والتأهل كأول المجموعة.

وأنهى الجيش الدوري القطري الذي أسدل ستاره الأسبوع الماضي بالمركز الثاني برصيد 48 نقطة وبفارق 14 نقطة عن الريان المتوج باللقب.