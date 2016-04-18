اتحاد جدة ينتظر إشراقة الـ"نور" بعد الإيقاف

في نهاية نوفمبر الماضي.. أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف قائد نادي الاتحاد محمد نور أربع سنوات بتهمة تعاطي مواد محظورة.. خبر صعق الاتحاديين.. وجعلهم يتخيلون فريقهم بلا قائده التاريخي.



قبل ذلك.. كان الاتحاد لعب 9 مباريات في الدوري.. نور لم يلعب إلا 6 منها.. واحدة منها أساسيا.. وفي 5 كان بديلا.. مجمل ما لعبه كان 108.. لم يسجل.. لم يصنع.. واكتفى ببطاقة صفراء واحدة كانت أمام الهلال.



حتى الجولة التاسعة.. كان ترتيب الاتحاد يتراوح بين الثاني والخامس.. وفي الجولة التي سبقت إعلان الإيقاف الشهير.. كان الاتحاد تعادل مع الخليج في حضور نور بهدفين لمثلهما.. تعادل جعل الاتحاد يحتل المرتبة الخامسة في الدوري.. أما بعد أن انطفأ نور العميد.. فلعب الاتحاد 14 مواجهة.. كان الفوز حليفه في 10 منها.



في كأس ولي العهد وصل الاتحاد إلى نصف النهائي قبل أن تغيب شمس نور.. سجل نور هدفا في مرمى نجران كان كافيا ليتأهل فريقه به إلى ربع النهائي.. أما في مباراة الخليج بدور الثمانية فدخل نور الملعب وفريقه متأخر بهدف.. وانتهى اللقاء بفوز اتحادي جاء في الدقائق العشر الأخيرة.. ليلاقي الأهلي في نصف النهائي.. يومها كان نور موقوفا.. خرج أصفر جدة بهدف واحد سجله فهد حمد.



في كأس خادم الحرمين.. لم يظهر نور بالقميص الأصفر.. والاتحاد فاز في كل مبارياته.. آخرها بثلاثة احتسبتها له لجنة المسابقات إثر عدم حضور نادي الحزم إلى ملعب المباراة.. هو سيكون مؤهلا للعب مباراة نصف النهائي أمام النصر.. الفريق الثاني الذي مثله نور في السعودية.



بطولة نور المفضلة.. دوري أبطال آسيا.. لعب فيها الاتحاد بدونه 5 مباريات.. فاز في واحدة فقط وتعادل في 3.. كل ذلك وضعه في المرتبة الثالثة في المجموعة الأولى.. وخلف المتصدر بنقاط خمس.