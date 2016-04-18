الفتح يواصل انتصاراته ويجدد آماله في المركز الرابع

جدد الفتح آماله بخطف المركز الرابع بعدما حقق الانتصار الرابع على التوالي بفوزه على مضيفه التعاون 2-1 على ستاد الملك عبدالله بالقصيم في ختام المرحلة 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وقلص الفتح الفارق بينه وبين التعاون الرابع الى أربع نقاط قبل نهاية الدوري بثلاث مراحل إذ يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

وسجل أهداف الفتح مهاجمه حمد الجهيم عند الدقيقة "11"، وأحمد المبارك عند الدقيقة "51"، وسجل هدف التعاون الوحيد مدافعه عدنان فلاتة "45".

وفاجأ الضيوف خصمهم بهجوم مكثف خلال الربع ساعة الأولى وسنحت أولى الفرص مبكراً وتحديداً بعد مرور خمس دقائق حينما ارتقى مهاجمه حمد الجهيم لعرضية زميله ماجد هزازي وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس فايز السبيعي.

وعند الدقيقة 11 ارتكب حارس التعاون فايز السبيعي خطأً فادحاً حينما تأخر في ابعاد كرة ليخطفها مهاجم الفتح حمد الجهيم ويضع الكرة في الشباك.

وانتظر التعاون حتى الدقيقة التي شهدت أول هجماته حينما تلقى لاعبه السوري جهاد الحسين تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية ذهبت بجانب الشباك.

وسنحت فرصة أخرى للتعاون لمهاجمه الكاميروني بول ايفولو الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله ربيع سفياني ليسدد الكرة وتجد الحارس علي المزيدي الذي تصدى لها بسهولة.

وتوالت الهجمات التعاونية وسنحت للاعبه السوري جهاد الحسين فرصة خطيرة حينما تلقى كرة على قوس منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية اعتلت العارضة.

وعند الدقيقة 45 نجح قائد التعاون عدنان فلاتة بتسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس علي المزيدي.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر لاعب التعاون أحمد الزين هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من الكاميروني ايفولو الذي وضعه أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة قوية خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني حاول التعاون مباغتة الفتح بهدف ثانٍ بعدما سنحت للاعبه أحمد الزين فرصة ثمينة بعد تلقيه تمريرة ذكية من السوري جهاد الحسين الا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 51 رجح لاعب الفتح أحمد المبارك كفة فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة على قوس منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية في شباك التعاون.

بعد الهدف فرض التعاون سيطرته بحثاً عن هدف التعادل وتوالت محاولاته التي وجدت دفاع الفتح الذي وقف صامداً أمام المد الهجومي الأصفر.

وفي ظل اندفاع لاعبي التعاون كاد الفتح أن يخطف الهدف الثالث بعدما تلقى مهاجمه حمد الجهيم تمريرة متقنة من البرازيلي ايلتون ليواجه المرمى ويسدد الكرة ذهبت خارج المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع كاد التعاون أن يخرج بنقطة بعدما تلقى مهاجمه ربيع سفياني كرة عرضية من زميله خالد الزيلعي ليحولها برأسه نحو المرمى وذهبت بجانب القائم الأيمن للحارس علي المزيدي.